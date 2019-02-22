Futbolcu Serkan Balcı'nın eski eşi ressam Berfin Uluman, cesaretiyle ağızları açıkta bıraktı. Önceki gün Tuzla'daki bir hayvanat bahçesini ziyaret eden güzel ressam, kafesteki kaplanları kucağına alıp biberonla besledi. Uluman, kaplanla verdiği pozları Instagram'da paylaşıp sosyal medyada olay oldu.
- Saklambaç
- 22.02.2019
- Gazete
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