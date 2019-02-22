Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.02.2019
  • Gazete

Cesur yürek

Cesur yürek
Futbolcu Serkan Balcı'nın eski eşi ressam Berfin Uluman, cesaretiyle ağızları açıkta bıraktı. Önceki gün Tuzla'daki bir hayvanat bahçesini ziyaret eden güzel ressam, kafesteki kaplanları kucağına alıp biberonla besledi. Uluman, kaplanla verdiği pozları 'da paylaşıp sosyal medyada olay oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriCesur yürek Berfin Uluman
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri