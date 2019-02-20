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'nda 'nin başından geçen olrın anlatıldığı Ayla filmini 6 milyona yakın kişi izledi

Ayla tükendi

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olrdan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Ayla filmini 6 milyona yakın kişi izledi. Amerika'da yaşayan Türk oyuncu ve işadamı Jimmy Cüneyt Gürkan ise Ayla'yı New York'ta göstermek için geçtiğimiz ay harekete geçmişti. 8 Mart'ta 'taki SVA tiyatrosunda gösterilecek filmin biletlerinin ise bittiği öğrenildi. Filmden elde edilen gelirin de şehit aileleri ile gazilere gönderileceği belirtildi.



TARİHİ FİLME BÜYÜK İLGİ...
Jimmy Cüneyt Gürkan, "İzleyicilerimizin çoğu Amerikalı sinemaseverlerden oluşuyor" diye konuştu.

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