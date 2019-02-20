Geçen yıl annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar teşebbüsünde bulunmasıyla yıkılan Hadise, olayın izlerini silmek için elinden geleni yapıyor. Ünlü popçu, ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'le arasındaki para kavgası büyüyünce annesinin Temmuz 2018'de bunalıma girip yüksek doz uyku ilacı alarak intihara kalkışmasından dolayı kendini suçladı.





YARALAR ARTIK SARILDI...

Hadise'nin, üzerine titrediği annesinin talihsiz olay sonucu ruhunda açılan yaraları sarmak için her yolu denediği iddia ediliyor. Gülnihal Hanım, intihar teşebbüsünden 4 ay sonra daha fazla İstanbul'da kalmak istemeyince küçük kızı Derya Açıkgöz'le Belçika'ya dönmüştü. İşleri dolayısıyla İstanbul'da kalan Hadise ise iddiaya göre annesinin Belçika'nın en başarılı rehabilitasyon merkezlerinden birinde psikolojik tedavi görmesini sağladı. Annesine geçtiğimiz aylarda Belçika'da bir ay boyunca düzenli olarak profesyonel destek aldırdığı iddia edilen ünlü popçunun bunun için de cebinden 12 bin dolar yani yaklaşık 64 bin lira çıktığı konuşuluyor. Hadise'nin bu hareketi ise "Anne sevgisi, hiçbir şeye değişilmez" yorumları yaptırdı



Anne Açıkgöz, yıllarca yaşadığı Belçika'da psikolojik tedavi görüp kızı Hadise sayesinde sağlığına kavuştu.