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Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün kızlarının kendisiyle ilgilenmemesinden dolayı intihar ettiği iddia ediliyor. İddiaları göre Gülnihal Açıkgöz kızlarına bir mektup bırakıp ilaç içerek intihar etti. Peki, Hadise'nin annesi gerçekten uyku ilacı içerek intihar etti mi? İşte haberin detayı...

25 Temmuz 2018 Çarşamba, 09:15:01 Güncelleme: 09:19:46
Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?
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Hadisenin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, kızlarına "Benimle ilgilenmiyorsunuz" diyerek uyku ilacı içtiği iddia ediliyor. Annesi hastanelik olan şarkıcının büyük üzüntü yaşadığı söyleniyor.

Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?
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Hadisenin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?
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Hadisenin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?

Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.

Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?
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Hadisenin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?

Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor.

Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?
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Hadisenin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?

Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor.

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