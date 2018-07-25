Hadisenin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?

Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün kızlarının kendisiyle ilgilenmemesinden dolayı intihar ettiği iddia ediliyor. İddiaları göre Gülnihal Açıkgöz kızlarına bir mektup bırakıp ilaç içerek intihar etti. Peki, Hadise'nin annesi gerçekten uyku ilacı içerek intihar etti mi? İşte haberin detayı...
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 09:15:01 Güncelleme: 09:19:46
Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?
Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?
Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?
Hadise'nin annesi kızları yüzünden intihar mı etti?
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