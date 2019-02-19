Mine Kalpakçıoğlu ile sevgilisi Mert İncekara, önceki gün İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı. Sosyetik iş kadını, 9 yıldır aşk yaşadığı İncekara ile yolda da böyle selfie yaptı. İkilinin neşesi herkesi imrendirdi.
Mine Kalpakçıoğlu ile sevgilisi Mert İncekara, önceki gün İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı. Sosyetik iş kadını, 9 yıldır aşk yaşadığı İncekara ile yolda da böyle selfie yaptı. İkilinin neşesi herkesi imrendirdi.
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