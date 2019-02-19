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  • 19.02.2019
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 Kalpakçıoğlu ile sevgilisi Mert İncekara, 'daki güzel havanın tadını çıkardı

Neşeli gezi

Kalpakçıoğlu ile sevgilisi Mert İncekara, önceki gün 'daki güzel havanın tadını çıkardı. Sosyetik iş kadını, 9 yıldır aşk yaşadığı İncekara ile yolda da böyle selfie yaptı. İkilinin neşesi herkesi imrendirdi.

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