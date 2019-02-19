Mine Kalpakçıoğlu ile sevgilisi Mert İncekara, önceki gün İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı. Sosyetik iş kadını, 9 yıldır aşk yaşadığı İncekara ile yolda da böyle selfie yaptı. İkilinin neşesi herkesi imrendirdi.