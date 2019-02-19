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  • 19.02.2019
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 'in oğlu 'ya sürpriz

İdo’ya sürpriz
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, önceki gece Girne'de Chamada Kulüp'te sahne aldı. Sahnede bir an bile yerinde duramayan 'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Pastayı kesen İdo, "Güzel bir yıl oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarımız da daha başarılı geçer" dedi.

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