İmparator İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, önceki gece Kıbrıs Girne'de Chamada Kulüp'te sahne aldı. Sahnede bir an bile yerinde duramayan İdo'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Pastayı kesen İdo, "Güzel bir yıl oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarımız da daha başarılı geçer" dedi.
- Saklambaç
- 19.02.2019
- Gazete
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