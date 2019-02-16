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  • 16.02.2019
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, 38. gündem oldu

Paris eskiyi hatırladı

Eskilerin "can çıkar huy çıkmaz" söylemi sanki için söylenmiş... Bir süredir skandallarından söz ettirmeyen Paris Hilton, 38. gündem olmak istedi ve başardı. Özel altın soslu pastasını servis etmek yerine üzerine çıkıp parçalayan Hilton, da trend topic oldu.

Arkadaşları da pastayı ezdiği anı, sosyal medyadan paylaştı.

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