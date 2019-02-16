Eskilerin "can çıkar huy çıkmaz" söylemi sanki Paris Hilton için söylenmiş... Bir süredir skandallarından söz ettirmeyen Paris Hilton, 38. yaş gününde gündem olmak istedi ve başardı. Özel altın soslu pastasını servis etmek yerine üzerine çıkıp parçalayan Hilton, sosyal medya da trend topic oldu.

Arkadaşları da pastayı ezdiği anı, sosyal medyadan paylaştı.