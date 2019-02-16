Şimdilerde İdo Tatlıses'le Kapadokya'da olan Yasemin Şefkatli, aşkının 27. yaş gününü bu romantik kareyle kutladı. Güzel model, İdo'ya şöyle seslendi:



"Ben seni kelimelere dökemem ki; ne şanslıyım yaşıyorum seni. İyi ki doğdun sevgili, iyi ki dokundun hayatıma. İyi ki benim sırdaşım, en yakın arkadaşım, aşkım sen oldun."