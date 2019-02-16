Sokaklarda kabadayı ritüellerini yerine getiren moda ikonları görebiliriz. Çünkü moda kalıpları yenilik yapmak isterken, sıradanları tercih etmeye başladı. Kabadayı modeli topuğuna basılmış ayakkabıları terlik trendi Jimmy Choo, Gucci, Celine, Acne Studios, Brother Vellies gibi lüks markaların öncülük ettiği 'kabadayı' trendi, yoğun talep görmeye başladı. Özellikle İngiliz moda devi Jimmy Choo'nun kabadayı modeli 565 eurodan satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Birçok ülkeden binlerce kişinin internet üzerinden sipariş verdiği 'kabadayı' trendi için farklı renklerin de kullanılacağı belirtildi. Türkiye'de belki de 120 liraya alabileceğiniz bu yeni trend ayakkabılar Gucci, Celine, Acne Studios, Brother Vellies'te 500 euro'dan (1950 TL) 2500 euro'ya (9 bin 751 TL) kadar alıcı buldu.