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  • 16.02.2019
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Bir , yine en çok izlenen yapım oldu

Zirvenin değişmezi
Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, yine en çok izlenen yapım oldu. Sevilen dizi, Tüm Kişilerde %14,73 izlenme oranı ve %32,03 izlenme payı, 'de %11,32 izlenme oranı ve %26,55 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,38 izlenme oranı ve %28,69 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu.

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