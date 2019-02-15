Dünyaca ünlü yıldızları giydiren Türk asıllı Azeri modacı Rufat İsmayil, önceki gün New York Fashion Week kapsamında müthiş bir şova imza attı. İsmayil'in Springs Studio'daki defilesinde baş manken Tülin Şahin'di. Defilede kusursuz fiziği ve güzelliğiyle büyüleyen 38 yaşındaki Şahin, ABD basınında da adından övgüyle bahsettirdi.