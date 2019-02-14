İtalya'da 69 yıldır düzenlenen şarkı yarışması Sanremo Festivali'ni bu yıl babası Mısırlı, annesi İtalyan olan Mahmoud (26) kazandı. Ancak bu galibiyet ırkçılık tartışmalarına yol açtı. Genç yetenek finalde kendisini çocuk yaşta terk eden babasına sitem de içeren 'Soldi' (Para) adlı şarkıda Arapça sözler de kullandı.

Mahmoud'un galibiyeti başta Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini olmak üzere birçok İtalyan'ı kızdırdı. Bakan, Twitter'daki paylaşımında, "Mahmoud... Mah... En güzel İtalyan şarkısı bu mu?" eleştirisinde bulundu ve kendi tercihinin ikinci gelen şarkıcı Ultimo olduğunu vurguladı. Ancak daha sonra topu jüriye attı. Şarkıcıyı tebrik ettiğini fakat jüri üyelerinin müzikten anlamadığını ve yarışmanın sonucu etkilediklerini açıkladı. Sekiz kişilik jüri arasında yer alan Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek ise bu eleştiriyi şöyle yanıtladı: "Salvini'nin eleştirilerine çok güldüm, hatta kahkaha atıyorum."



"Yüzde 100 İtalyan'ım" açıklamasını yapan Mahmoud, Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu yıl İtalya'yı temsil edeceğini duyurdu.

Ferzan Özpetek, politikacılarla uğraşacak hali ve zamanının olmadığını belirtti.

Yarışmanın sonuçları, kısa mesaj hizmetiyle (SMS) oylamaya katılan yüzde 50 halk, yüzde 30 gazeteciler ve yüzde 20 jüri oylarıyla belirleniyor.