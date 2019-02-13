Funda Arar ve Kubat önceki gün Vadistanbul'daydı. Aileleri ile birlikte Vadistanbul'da keyifli bir güne imza atan ikili, bir eğlence merkezine giriş yaparak çocuklarıyla oyunlar oynadı. Daha sonra Saray Muhallebicisi'ne giriş yapan yakın dostlar, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı.
- Saklambaç
- 13.02.2019
- Gazete
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