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  • 13.02.2019
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ve Kubat önceki gün ’daydı

Eski dostlar buluştu
ve Kubat önceki gün 'daydı. Aileleri ile birlikte Vadistanbul'da keyifli bir güne imza atan ikili, bir eğlence merkezine giriş yaparak çocuklarıyla oyunlar oynadı. Daha sonra Saray Muhallebicisi'ne giriş yapan yakın dostlar, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı.

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