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  • 10.02.2019
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Tosic’in eşi , yasak aşkı ’e ölüm tehditleri yağdırdı!

’ın eski oyuncusu Tosic’in eşi , yasak aşkı ’e ölüm tehditleri yağdırdı. Şoke olan genç adam soluğu mahkemede aldı. 2 milyon euro’luk tazminat davası açtı.



Sırp basını geçtiğimiz ay Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını yazdı. İhanet görüntüleri ise kısa sürede yayıldı. Söz konusu karelerde ikilinin çıplak bir vaziyette görüntülü konuştuğu anlaşıldı.

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