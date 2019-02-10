Sırp basını geçtiğimiz ay Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını yazdı. İhanet görüntüleri ise kısa sürede yayıldı. Söz konusu karelerde ikilinin çıplak bir vaziyette görüntülü konuştuğu anlaşıldı.
- Saklambaç
- 10.02.2019
- Gazete
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