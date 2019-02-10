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  • 10.02.2019
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kabağı’

‘Aşk kabağı’
Profesyonel aşçı olan şarkıcı Serkan , 'Acemi Aşık' şarkısının klibi için mutfağa girdi. Çiçek, Caner Demiroğlu'nun çektiği klipte kavga ettiği sevgilisini 'Aşk Kabağı' tarifiyle ikna ediyor. Meraklısı için yemeğin tarifinin de verildiği klipte Çiçek'e model Felicia Sağnak eşlik etti.

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