Profesyonel aşçı olan şarkıcı Serkan Çiçek, 'Acemi Aşık' şarkısının klibi için mutfağa girdi. Çiçek, Caner Demiroğlu'nun çektiği klipte kavga ettiği sevgilisini 'Aşk Kabağı' tarifiyle ikna ediyor. Meraklısı için yemeğin tarifinin de verildiği klipte Çiçek'e model Felicia Sağnak eşlik etti.
- Saklambaç
- 10.02.2019
- Gazete
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