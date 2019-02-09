Ünlü popçu Mustafa Sandal'la üç aydır aşk yaşayan Melis Sütşurup'tan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Sandal, iki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirdikten sonra gönlünü kendinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup'a kaptırmıştı. İkili; ilk kez TAKVİM'in ortaya çıkardığı aşkı, geçen ay sosyal medyada ilan etmiş ve ardından da İstanbul gecelerinde boy göstermişti.