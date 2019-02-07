ABD Başkanı Donald Trump'ın emlak sektöründe rakibi olan Michael Shvo, bundan tam 10 yıl önce İstanbul'a ayak bastı. Gittiği bir mekanda Türk güzeli Seren Shvo'ya kalbini kaptırdı. İkilinin gönlünü ise ünlü işadamı Serdar Bilgili yaptı. Bilgili, genç çiftin kısa sürede kaynaşmasını ve evlenmesini sağladı...



Bir kız çocuğuna sahip olan mutlu çift ise önceki gün aşklarının 10. yılını kutladı. Sade ve romantik kutlamalarında çektirdikleri kareleri, Instagram'da paylaşan mutlu çift, aralarını yapan Serdar Bilgili'ye de mesaj yolladı: "Hayatımızı sonsuza dek en iyi şekilde değiştirmeyi başardığın için teşekkür ederim. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz..."

Serdar Bilgili, Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu ile aşk yaşıyor.