Bilet yanında satılan patlamış mısırla yapımcılara ödenen payın düşük tutulmasına ilk kazan kaldıran isim olan Yılmaz Erdoğan, hakkının peşine düştü. Erdoğan, bu duruma tepki olarak 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminin vizyon tarihini ertelemişti. Ancak hayranlarını daha fazla bekletmek istemeyen sanatçı, filmini bugün itibariyle 1000'den fazla salonda sinemaseverle buluşturdu. CIKLETTEN BILET ÇIKTI...

Erdoğan, Temmuz'da yürürlüğe girecek olan 'biletlere promosyon yasağı' yasası uygulanana kadar boş durmayacak. Sanatçı, ekibiyle dağıtımcıların Türkiye genelindeki bilet promosyonlarını ve kesilen biletlerden kendisine ne kadar pay verildiğini takip edecek. Erdoğan'ı bu hamleyi yapmaya yönelten promosyonlar ise son hızla devam ediyor. Hatta 'Kinder Surprise' çikolata, 'First' sakız ve 'İçim' meyve suyu alışverişinin yanına sinema biletini bedavaya veren kampanyalar mevcut. Erdoğan da ekibiyle bu promosyonların takipçisi olacak.





SİNEMANIN YÜZÜ GÜLDÜ

Mısır krizi nedeniyle kan kaybeden Türk Sineması'na 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmi, can suyu oldu. Krize tepki için yerli yapımların vizyon tarihlerinin ertelenmesi nedeniyle seyirci, sinema salonlarından uzaklaşmıştı.

Bugün gösterime giren 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' ise sektörü canlandırdı. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral ve Ezgi Mola'nın yer aldığı filmin ilk gün biletleri, büyük ilgi gördü.