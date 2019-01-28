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  • 28.01.2019
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sus pus

Sıla sus pus
Son dönemde çalkantılı özel hayatıyla tepki çeken Sıla, evli şef Hazer Ameni'yle yakalandığı skandal gecenin ardından ilk kez ortaya çıktı. Ceylan Ertem'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde konuk sanatçı olan ünlü şarkıcı, baştan aşağıya siyahlar içerisindeydi. , gazetecilerin sorularından kaçmak için de konser alanına arka kapıdan giriş ve çıkış yaptı.

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