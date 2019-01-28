Sıla sus pus

Son dönemde çalkantılı özel hayatıyla tepki çeken Sıla, evli şef Hazer Ameni'yle yakalandığı skandal gecenin ardından ilk kez ortaya çıktı. Ceylan Ertem'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde konuk sanatçı olan ünlü şarkıcı, baştan aşağıya siyahlar içerisindeydi. Sıla, gazetecilerin sorularından kaçmak için de konser alanına arka kapıdan giriş ve çıkış yaptı.
- Saklambaç
- 28.01.2019
- Gazete
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