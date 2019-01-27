Son dönemde artan 'domuz' ve 'gergedan' gribi salgını sosyetik Şebnem Dinçgör'ü alarma geçirdi. Önceki gün İstanbul'dan Londra'ya uçan Dinçgör, hava yoluyla bulaşan virüslerden korunmak için uçakta maske taktı. Şebnem Hanım, uçakta verdiği maskeli pozu da takipçileriyle paylaştı.



Dinçgör, bu kareye "Artık uçağa böyle biniyorum. Malum virüsler" notu düştü. Sosyetik güzelin bu paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bu arada ünlü oyuncu Ahu Yağtu da Şebnem Hanım gibi kalabalık ortamlardaki virüslerden korunmak için uçakta maske takmıştı.