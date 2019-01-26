Temmuz 2018'de baba olan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'ya daha çok vakit ayırabilmek konserlerine ara verdi. Ailesiyle birlikte Almanya'da olan Megastar'ın uzun bir aradan sonra konser maratonuna başlayacağı yer ve tarih de belli oldu. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Rusya'da da büyük bir hayran kitlesi olan Tarkan, konserlerine buradan start verecek.
2009'DA DA AYNI YERDEYDİ
Megastar, 11 Mart'ta Kazan'daki 10 bin kişilik Tatneft Arena'da sahne alacak. 46 yaşındaki sanatçı, ardından ise 14 Mart'ta Moskova'daki 6 bin 200 kişilik Crocus City Hall'da Rus hayranlarıyla buluşacak. Megastar, aynı yerde 2009 yılında verdiği konserle de büyük olay yaratmıştı. Tarkan'ın Mart ayında Rusya'da konser vereceği haberi ise dün sosyal medyada büyük ses getirdi.
MESAJ YAĞMURUNA TUTULDU
Megastar'ın Rus hayranları, çok özledikleri sanatçının ülkelerine geleceğini öğrenirken büyük sevinç yaşadı. Ünlü sanatçının sosyal medya hesaplarına ise sadece Türkiye değil Amerika'dan İran'a kadar birçok ülkedeki sevenlerinden "Biz de seni görmek istiyoruz. Buraya da gel" mesajları yağdı. Bu arada ünlü sanatçının, yine Mart ayında Rusya'da iki ayrı yerde daha konser vereceği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Megastar'ın Rusya'da dört konser vermek için de 800 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 200 bin TL ücret alacağı da konuşulanlar arasında. Tarkan, geçtiğimiz ay yayınlanan Coca Cola reklamı için de 10 milyon lirayı cebine koymuştu.
Tarkan, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Rusya'da da geniş hayran kitlesine sahip...
DOĞAN SAVAŞ
2009'DA DA AYNI YERDEYDİ
Megastar, 11 Mart'ta Kazan'daki 10 bin kişilik Tatneft Arena'da sahne alacak. 46 yaşındaki sanatçı, ardından ise 14 Mart'ta Moskova'daki 6 bin 200 kişilik Crocus City Hall'da Rus hayranlarıyla buluşacak. Megastar, aynı yerde 2009 yılında verdiği konserle de büyük olay yaratmıştı. Tarkan'ın Mart ayında Rusya'da konser vereceği haberi ise dün sosyal medyada büyük ses getirdi.
MESAJ YAĞMURUNA TUTULDU
Megastar'ın Rus hayranları, çok özledikleri sanatçının ülkelerine geleceğini öğrenirken büyük sevinç yaşadı. Ünlü sanatçının sosyal medya hesaplarına ise sadece Türkiye değil Amerika'dan İran'a kadar birçok ülkedeki sevenlerinden "Biz de seni görmek istiyoruz. Buraya da gel" mesajları yağdı. Bu arada ünlü sanatçının, yine Mart ayında Rusya'da iki ayrı yerde daha konser vereceği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Megastar'ın Rusya'da dört konser vermek için de 800 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 200 bin TL ücret alacağı da konuşulanlar arasında. Tarkan, geçtiğimiz ay yayınlanan Coca Cola reklamı için de 10 milyon lirayı cebine koymuştu.
Tarkan, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Rusya'da da geniş hayran kitlesine sahip...
DOĞAN SAVAŞ
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