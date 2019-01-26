Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.01.2019
  • Gazete

'dan 4 milyonluk sefer

Kızının doğumundan sonra konserlerine ara veren , startı yurt dışından verecek. ’ın Mart’ta ’da vereceği dört konser için de 800 bin dolar alacağı konuşuluyor.

Rusya fatihi
Temmuz 2018'de baba olan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'ya daha çok vakit ayırabilmek konserlerine ara verdi. Ailesiyle birlikte Almanya'da olan 'ın uzun bir aradan sonra konser maratonuna başlayacağı yer ve tarih de belli oldu. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Rusya'da da büyük bir hayran kitlesi olan , konserlerine buradan start verecek.

2009'DA DA AYNI YERDEYDİ
Megastar, 11 Mart'ta Kazan'daki 10 bin kişilik Tatneft Arena'da sahne alacak. 46 yaşındaki sanatçı, ardından ise 14 Mart'ta Moskova'daki 6 bin 200 kişilik Crocus City Hall'da Rus hayranlarıyla buluşacak. Megastar, aynı yerde 2009 yılında verdiği konserle de büyük olay yaratmıştı. Tarkan'ın Mart ayında 'da konser vereceği haberi ise dün da büyük ses getirdi.

MESAJ YAĞMURUNA TUTULDU
Megastar'ın Rus hayranları, çok özledikleri sanatçının ülkelerine geleceğini öğrenirken büyük sevinç yaşadı. Ünlü sanatçının sosyal medya hesaplarına ise sadece değil Amerika'dan İran'a kadar birçok ülkedeki sevenlerinden "Biz de seni görmek istiyoruz. Buraya da gel" mesajları yağdı. Bu arada ünlü sanatçının, yine Mart ayında Rusya'da iki ayrı yerde daha konser vereceği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Megastar'ın Rusya'da dört konser vermek için de 800 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 200 bin TL ücret alacağı da konuşulanlar arasında. Tarkan, geçtiğimiz ay yayınlanan Coca Cola reklamı için de 10 milyon lirayı cebine koymuştu.



Tarkan, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Rusya'da da geniş hayran kitlesine sahip...


DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTarkan'dan 4 milyonluk sefer
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri