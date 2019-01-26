Yerli dizilerin dünyada gördüğü ilgi, Türk estetikçilerin yüzünü güldürdü. Özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler, İstanbul'u gezerken bir yandan da estetik operasyonlar için aylar öncesinden rezervasyonlar yaptırıyor.
Doktor Biran Ekici, Araplar'ın estetik tercihleri için de şunları söyledi: "Turistler; en çok Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya ve Burak Özçivit'e benzemek için bıçak altına yatıyor."
Doktor Biran Ekici, Araplar'ın estetik tercihleri için de şunları söyledi: "Turistler; en çok Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya ve Burak Özçivit'e benzemek için bıçak altına yatıyor."
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