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  • 26.01.2019
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lerin olma hayali

ler, gibi çene ve dudaklara sahip olmak istiyor.

Hayaller Serenay
Yerli dizilerin dünyada gördüğü ilgi, Türk estetikçilerin yüzünü güldürdü. Özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen ler, 'u gezerken bir yandan da estetik operasyonlar için aylar öncesinden rezervasyonlar yaptırıyor.
Doktor Biran Ekici, Araplar'ın estetik tercihleri için de şunları söyledi: "Turistler; en çok Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya ve Burak Özçivit'e benzemek için bıçak altına yatıyor."

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