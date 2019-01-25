Haliç’te MFÖ rüzgarı

Türk müziğinin efsane grubu Mazhar-Fuat-Özkan, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen "Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilginin yaşandığı konserde grup, şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.
- Saklambaç
- 25.01.2019
- Gazete
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