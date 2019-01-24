Usta oyuncu Ayşen Gruda (74), Yeşilçam'ın efsane komedi filmlerinin vazgeçilmez oyuncularındandı. Birçok komedi filminde Şener Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol aldı. Türk sinamasının ve tiyatrosunun "Domates Güzeli" lakabıyla anıldı. Hayat verdiği çok sayıda karakterle insanları güldüren Gruda, bu kez Türkiye'yi ağlattı. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçı, dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Kağıthane Derindere Hastanesi, "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Saat 13.45'te pankreas kanseri ve kanamadan dolayı sanatçıyı kaybettik" ifadelerini kullanıldı. Gruda'nın torunu Emre Gruda, "Anneannem bir röportajında, 'Türk Halkı beni nasıl gömeceğini bilir' dedi. Cuma günü Zincirlikuyu Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak" açıklamasını yaptı.
SANAT DOLU BİR HAYAT
Efsanet sanatçı Ayşen Gruda, 1944'te İstanbul Yeşilköy'de dünyaya gözlerini açtı. Çocuk yaşta komşularının taklidini yaparak yeteneğini kanıtladı. 1962'de tiyatroda profesyonel oyunculuğa başladı.15 senelik tiyatro kariyerinin ardından 1977'de televizyonda canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinin ardından "Domates Güzeli" olarak anılmaya başladı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle birlikte onlarca filmde oynadı. Başarılı oyuncu, 1974'te "Hababam Sınıfı", 1975'te "Bizim Aile", 1978'de "Avanak Apti" ile "Neşeli Günler", 1979'da "Şark Bülbülü", 1980'de "Renkli Dünya", 1981'de "Gırgıriyede Şenlik Var" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmleriyle hafızalara kazındı.
BÜYÜK KAYIP
Gruda'nın ölümü, sanat dünyasını sarstı. Ünlü oyuncunun dostları, yaşadıkları acıları şu sözlerle anlattı:
RASİM ÖZTEKİN: Kadın komedyen çok zor çıkar, işte onlardan birini kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin.
MELEK BAYKAL: Çok üzgünüm. Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Çok değerli bir kadındır. Emekçi bir kadındı. Cumhuriyet kadınıydı.
ATİLLA DORSAY: Çok büyük bir kayıp.
ALİ POYRAZOĞLU: Tiyatro seyircinin başı sağ olsun. Büyük bir oyuncuydu.
FATMA GİRİK: Türkiye'nin başı sağ olsun. Ayşen Gruda başkaydı. Komple bir sanatçıydı.
ŞAHAN GÖKBAKAR: Ayşen Gruda nurlar içinde yat... Senin filmlerini izleyerek büyüdük ve çok sevdik seni... Allah cennetine kabul etsin.
TÜRKER İNANOĞLU: Büyük bir kayıp oldu. Çok üzüldüm.
DENİZ SEKİ: Ne acı bir kayıp.
PERİHAN SAVAŞ: Seni de kalbimize sakladık. Mekanın cennet olsun.
YONCA LODİ: Huzur içinde uyu. Sinema ve tiyatro için büyük kayıp.
SANAT DOLU BİR HAYAT
Efsanet sanatçı Ayşen Gruda, 1944'te İstanbul Yeşilköy'de dünyaya gözlerini açtı. Çocuk yaşta komşularının taklidini yaparak yeteneğini kanıtladı. 1962'de tiyatroda profesyonel oyunculuğa başladı.15 senelik tiyatro kariyerinin ardından 1977'de televizyonda canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinin ardından "Domates Güzeli" olarak anılmaya başladı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle birlikte onlarca filmde oynadı. Başarılı oyuncu, 1974'te "Hababam Sınıfı", 1975'te "Bizim Aile", 1978'de "Avanak Apti" ile "Neşeli Günler", 1979'da "Şark Bülbülü", 1980'de "Renkli Dünya", 1981'de "Gırgıriyede Şenlik Var" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmleriyle hafızalara kazındı.
BÜYÜK KAYIP
Gruda'nın ölümü, sanat dünyasını sarstı. Ünlü oyuncunun dostları, yaşadıkları acıları şu sözlerle anlattı:
RASİM ÖZTEKİN: Kadın komedyen çok zor çıkar, işte onlardan birini kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin.
MELEK BAYKAL: Çok üzgünüm. Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Çok değerli bir kadındır. Emekçi bir kadındı. Cumhuriyet kadınıydı.
ATİLLA DORSAY: Çok büyük bir kayıp.
ALİ POYRAZOĞLU: Tiyatro seyircinin başı sağ olsun. Büyük bir oyuncuydu.
FATMA GİRİK: Türkiye'nin başı sağ olsun. Ayşen Gruda başkaydı. Komple bir sanatçıydı.
ŞAHAN GÖKBAKAR: Ayşen Gruda nurlar içinde yat... Senin filmlerini izleyerek büyüdük ve çok sevdik seni... Allah cennetine kabul etsin.
TÜRKER İNANOĞLU: Büyük bir kayıp oldu. Çok üzüldüm.
DENİZ SEKİ: Ne acı bir kayıp.
PERİHAN SAVAŞ: Seni de kalbimize sakladık. Mekanın cennet olsun.
YONCA LODİ: Huzur içinde uyu. Sinema ve tiyatro için büyük kayıp.
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