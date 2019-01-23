Ayşen Gruda hayatını kaybetti! Ayşen Gruda kimdir? İşte hayatı

Yeşilçam'ın usta oyuncularınan Ayşen Gruda, 74 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ayşen Gruda'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye'nin hafızalarından silinmeyecek isimlerden biri olan Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte dünyaya geldi. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi.