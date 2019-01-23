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Ayşen Gruda hayatını kaybetti! Ayşen Gruda kimdir? İşte hayatı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ayşen Gruda, 74 yaşında hayatını kaybetti. Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın ölüm haberi sonrası hayatı merak ediliyor. Küçük yaşlarda komedi yeteneği keşfedilen Ayşen Gruda küçük yaşlarda zorluklar çekti. İşte 74 yaşında hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın hayatı.

23 Ocak 2019 Çarşamba, 15:52:47 Güncelleme: 16:12:05
Ayşen Gruda hayatını kaybetti! Ayşen Gruda kimdir? İşte hayatı

Yeşilçam'ın usta oyuncularınan Ayşen Gruda, 74 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ayşen Gruda'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye'nin hafızalarından silinmeyecek isimlerden biri olan Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte dünyaya geldi. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi.

Ayşen Gruda hayatını kaybetti! Ayşen Gruda kimdir? İşte hayatı

Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı.

Ayşen Gruda hayatını kaybetti! Ayşen Gruda kimdir? İşte hayatı

YEŞİLÇAM'IN DOMATES GÜZELİ

Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra lakabı "Domates Güzeli" adıyla anılmaya başlandı.

Ayşen Gruda hayatını kaybetti! Ayşen Gruda kimdir? İşte hayatı

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi.

Ayşen Gruda hayatını kaybetti! Ayşen Gruda kimdir? İşte hayatı

1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra ismini geniş bir kitleye duyurdu.

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