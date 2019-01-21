Hamilelik şişirdi hacamat indirdi

Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan ve özellikle Türkler arasında yaygın bir şekilde yaptırılan hacamatı dünyaca ünlü yıldızlar da keşfetti. Justin Bieber, Madonna, Jennifer Aniston, David-Victoria Beckham gibi isimlerden sonra, şu an hamile olan Jessica Simpson da şişen ayakları için bardak çektirdi. Bu sayede davul gibi şişen ayaklarını eski haline getirdi. Artık yürümekte güçlük çekmediğini belirten ABD'li seksi şarkıcı, Instagram'da yaptığı paylaşımlarda hacamatın işe yaradığını belirtti.
38 yaşındaki ABD'li şarkıcı, 3. çocuğuna hamile.
38 yaşındaki ABD'li şarkıcı, 3. çocuğuna hamile.
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