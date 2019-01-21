Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.01.2019
  • Gazete

Hamilelik şişirdi hacamat indirdi

Hamilelik şişirdi hacamat indirdi
Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan ve özellikle Türkler arasında yaygın bir şekilde yaptırılan hacamatı dünyaca ünlü yıldızlar da keşfetti. Justin Bieber, Madonna, Jennifer Aniston, David-Victoria Beckham gibi isimlerden sonra, şu an hamile olan Jessica Simpson da şişen ayakları için bardak çektirdi. Bu sayede davul gibi şişen ayaklarını eski haline getirdi. Artık yürümekte güçlük çekmediğini belirten ABD'li seksi şarkıcı, 'da yaptığı paylaşımlarda hacamatın işe yaradığını belirtti.



38 yaşındaki ABD'li şarkıcı, 3. çocuğuna hamile.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHamilelik şişirdi hacamat indirdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri