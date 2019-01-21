İşadamı eşi Buğra Toplusoy'la yaşadıkları ABD'de tura çıkan Ceyda Ateş'in son durağı Virginia eyaleti oldu. Tabiat parkını ziyaret eden ikili, dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı.
Güzel oyuncu, buz gibi soğuğa peluş montu ve eldivenleriyle önlem alsa da şelale manzarasında eşine böyle poz verirken de tir tir titredi.
Güzel oyuncu, buz gibi soğuğa peluş montu ve eldivenleriyle önlem alsa da şelale manzarasında eşine böyle poz verirken de tir tir titredi.
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