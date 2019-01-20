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, kalbini 'ın eski eşi ’ye kaptırdı

2014’te evlendiği eşi uğruna ’e taşınan , boşanınca 2016’da ’ye döndü. Uzun süredir ekrandan uzak olan 38 yaşındaki oyuncu, kalbini ressam ’ye kaptırdı. Çift, önceki gün de sosyal medyada mutluluklarını gözler önüne serdi.



Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz Nehir Erdoğan'ın yüzü, kariyerinden önce aşkta güldü. 38 yaşındaki oyuncu, 2014'te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenip Paris'e yerleşmişti. İki yıllık evliliğinin bitmesinin ardından Türkiye'ye geri dönen Erdoğan, sessizliğini ise aşkla bozdu. Nehir Erdoğan'ın gönlünü ressam Renan Kaleli'ye kaptırdığı önceki gün Instagram'da ortaya çıktı.

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