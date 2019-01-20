Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.01.2019
  • Gazete

, larıyla başladı konseri babetleriyle noktaladı

Önce topuk sonra babet
Önceki akşam 'da sahneye çıkan popçu , ları ile başladığı konserini babetleri ile noktaladı. Sahnesinin sonlarına doğru topuklu ayakkabılarından kurtulup babetlerini giyen 46 yaşındaki bir çocuk annesi popçu, "Oh dünya varmış" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriDemet Akalın, topuklu ayakkabılarıyla başladı konseri babetleriyle noktaladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar