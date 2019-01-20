Önceki akşam Jolly Joker Bursa'da sahneye çıkan popçu Demet Akalın, topuklu ayakkabıları ile başladığı konserini babetleri ile noktaladı. Sahnesinin sonlarına doğru topuklu ayakkabılarından kurtulup babetlerini giyen 46 yaşındaki bir çocuk annesi popçu, "Oh dünya varmış" dedi.
- Saklambaç
- 20.01.2019
- Gazete
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