Yunan eşi Fani Hanım uğruna artık yılın büyük kısmını Komşu'da geçiren Ünal Aysal, Yunanistan'da gayrimenkul zengini olup çıktı. Yunan basınının iddiasına göre Galatasaray eski başkanı, Legrena'daki dillere destan bir malikaneyi satın alıyor.
Tam 13 yatak odalı ve bin metrekarelik özel havuzlu malikaneyi satın almak için düğmeye basan Ünal Aysal, bunun için de 21 milyon euro yani yaklaşık 128 milyon lirayı gözden çıkardı. Yunan basınına göre; Ünal Bey'in Atina ve Mikonos'ta da milyonlarca euro'luk evleri var.
SIKINTILAR GERİDE KALDI
78 yaşındaki Aysal'ın kendisinden 30 yaş küçük Fani Hanım'la 2009'da yaptığı evliliğini, yine kendisinden 39 yaş küçük spiker Birsu Eren yüzünden bitireceği idida edildi. Ancak çift, 2015'deki krizi aştı.
Tam 13 yatak odalı ve bin metrekarelik özel havuzlu malikaneyi satın almak için düğmeye basan Ünal Aysal, bunun için de 21 milyon euro yani yaklaşık 128 milyon lirayı gözden çıkardı. Yunan basınına göre; Ünal Bey'in Atina ve Mikonos'ta da milyonlarca euro'luk evleri var.
SIKINTILAR GERİDE KALDI
78 yaşındaki Aysal'ın kendisinden 30 yaş küçük Fani Hanım'la 2009'da yaptığı evliliğini, yine kendisinden 39 yaş küçük spiker Birsu Eren yüzünden bitireceği idida edildi. Ancak çift, 2015'deki krizi aştı.
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