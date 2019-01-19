Yıllara meydan okuyan Deniz Akkaya, önceki gün form sırrını paylaştı. Düzenli spor yapıp yediklerine dikkat eden 41 yaşındaki bir çocuk annesi eski manken, sırrını şöyle açıkladı: "Her gün yeşil elma, muz, avokado, yoğurt, zerdeçal ve karabiber karışımı tüketip yağ yakımını hızlandırıyorum."
- Saklambaç
- 19.01.2019
- Gazete
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