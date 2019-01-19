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  • 19.01.2019
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formunun sırrını açıkladı

; formunu yeşil elma, muz, yoğurt, avokado, zerdeçal ve karabiberle karışımına borçlu...

Deniz’in sırrı
Yıllara meydan okuyan , önceki gün form sırrını paylaştı. Düzenli spor yapıp yediklerine dikkat eden 41 yaşındaki bir çocuk annesi eski manken, sırrını şöyle açıkladı: "Her gün yeşil elma, muz, avokado, yoğurt, zerdeçal ve karabiber karışımı tüketip yağ yakımını hızlandırıyorum."

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