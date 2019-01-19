Alice’in rüya kadrosu

Merakla beklenen 'Alice Harikalar Diyarında' müzikali için geri sayım başladı. Prömiyeri 7 Şubat'ta yapılacak müzikalin rüya kadrosunun ilk kez birlikte yer aldığı poster, dün görücüye çıktı.
BKM, Zorlu PSM ve id ortak prodüksiyonuyla sahnelenecek müzikalde Serenay Sarıkaya, Alice; Ezgi Mola, Kraliçe; Enis Arıkan, Tavşan; Şükrü Özyıldız, Şapkacı; İbrahim Selim, Kral; Merve Dizdar ise Kedi rolünde…
BKM, Zorlu PSM ve id ortak prodüksiyonuyla sahnelenecek müzikalde Serenay Sarıkaya, Alice; Ezgi Mola, Kraliçe; Enis Arıkan, Tavşan; Şükrü Özyıldız, Şapkacı; İbrahim Selim, Kral; Merve Dizdar ise Kedi rolünde…
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