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  • 19.01.2019
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Alice’in rüya kadrosu

Gelecek ay görücüye çıkacak Alice Harikalar Diyarı’nda müzikalinin posteri yayınlandı. ’de sahnelenecek müzikal, dev kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı.

Alice’in rüya kadrosu
Merakla beklenen 'Alice Harikalar Diyarında' müzikali için geri sayım başladı. Prömiyeri 7 Şubat'ta yapılacak müzikalin rüya kadrosunun ilk kez birlikte yer aldığı poster, dün görücüye çıktı.

BKM, ve id ortak prodüksiyonuyla sahnelenecek müzikalde Serenay Sarıkaya, Alice; Ezgi Mola, Kraliçe; Enis Arıkan, Tavşan; Şükrü Özyıldız, Şapkacı; İbrahim Selim, Kral; Merve Dizdar ise Kedi rolünde…

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