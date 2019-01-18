Murat Boz da artık balmumu heykeliyle Madame Tussauds İstanbul'daki yerini aldı. Popçu, kendisinin 'selfie' çekerken yapılmış heykelini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Murat Boz'un balmumu heykelinin yapılması ise bir yıldan uzun sürdü.
Bu heyecanlı gününde oğlunun yanında olan anne Nedret Boz, "Benim için büyük bir gurur" dedi.
Aydın HAMZA
Bu heyecanlı gününde oğlunun yanında olan anne Nedret Boz, "Benim için büyük bir gurur" dedi.
Aydın HAMZA
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