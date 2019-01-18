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  • 18.01.2019
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balmumu heykelini görünce şaşkınlık yaşadı

Kardeşim benim
Murat Boz da artık balmumu heykeliyle Madame Tussauds İstanbul'daki yerini aldı. Popçu, kendisinin 'selfie' çekerken yapılmış heykelini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. 'un balmumu heykelinin yapılması ise bir yıldan uzun sürdü.



Bu heyecanlı gününde oğlunun yanında olan anne Nedret Boz, "Benim için büyük bir gurur" dedi.

Aydın HAMZA

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