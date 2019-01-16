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  • 16.01.2019
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'i eleştiren Seda Alkor eleştiri yağmuruna tutuldu!

Kurucusu olduğu ile ’da su kuyuları açtıran ’i oyuncu , eleştirdi. Usta oyuncu ‘Afrika’yı bırakıp ’ye yardım etsin’ çıkışıyla da eleştiri yağmuruna tutuldu.



İki yıl önce hayata geçirdiği Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Gamze Özçelik'e sürpriz bir isimden tepki geldi. Ünlü oyuncu, dernek çalışanlarıyla birlikte geçtiğimiz gün soluğu Kamerun'da almıştı. Özçelik ile ekibi, Afrika'da açlık ve susuzlukla mücadele eden halk için yardımseverlerin yaptıkları bağışlarla su kuyuları açtı. Ünlü oyuncu, yardımlarıyla Afrika'daki halkın gönlünü fethederken Türk Sineması'nın emektar oyuncusu Selda Alkor, dün katıldığı 2. Sayfa programında Özçelik'i eleştirdi.

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