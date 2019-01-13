Eski eşi Can Tursan'la aşkı bitse de dostluğu devam eden Hande Subaşı'ya Aydın adlı yeni sevgilisi resti çekti. Dizi setlerinden müzik dünyasına transfer olan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir mekanda sahne almaya başlamıştı.
- Saklambaç
- 13.01.2019
- Gazete
Hande Subaşı'nın sevgilisi resti çekti! “Ya o, ya ben”
Şarkıcılığa soyunan Hande Subaşı, eski eşi Can Tursan’ı menajeri yaptı. Güzel oyuncunun eski eşiyle görüşmeyi sürdürmesine sinirlenen Aydın adlı sevgilisi de iddiaya göre kriz çıkardı. Genç adam, aşkına “Ya o, ya ben” diye resti çekti.
Eski eşi Can Tursan'la aşkı bitse de dostluğu devam eden Hande Subaşı'ya Aydın adlı yeni sevgilisi resti çekti. Dizi setlerinden müzik dünyasına transfer olan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir mekanda sahne almaya başlamıştı.
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