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  • 13.01.2019
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'nın sevgilisi resti çekti! “Ya o, ya ben”

Şarkıcılığa soyunan , eski eşi ’ı menajeri yaptı. Güzel oyuncunun eski eşiyle görüşmeyi sürdürmesine sinirlenen adlı sevgilisi de iddiaya göre kriz çıkardı. Genç adam, aşkına “Ya o, ya ben” diye resti çekti.



Eski eşi Can Tursan'la aşkı bitse de dostluğu devam eden Hande Subaşı'ya Aydın adlı yeni sevgilisi resti çekti. Dizi setlerinden müzik dünyasına transfer olan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir mekanda sahne almaya başlamıştı.

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