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  • 11.01.2019
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ve Adriana Lima'dan paylaşım!

Bir garip aşk

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile yazar Metin Hara'nın ilişkisine akıl sır ermiyor. Geçen ay ayrıldıkları yönündeki haberlere sessiz kalan ikiliden Lima, Hara'yı takipten çıkarıp aşk fotoğraflarını da silmişti.



Buna rağmen bir açıklama yapmayan çift, dedikodular artınca dün şok bir paylaşım yaptı. fotoğraflarını paylaşan ikiliden Hara, "Bir aydır ABD'deyim" dedi. İkiliye "Madem birlikteydiniz, neden ayrılık süsü verdiniz?" tepkisi geldi.

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