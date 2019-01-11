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  • 11.01.2019
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'den esprili paylaşım

Yerli Bela & haftasonu
Geçtiğimiz günlerde dansçısı Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başlayan 'den önceki gün esprili paylaşım geldi. Şu sıralar Doğu Ekspresi ile çıktıkları yolcuğunda keyifli anlar yaşayan ikiliden Derici, takipçilerinin kendilerini ABD'li süper model Bella Hadid ile şarkıcı sevgilisi 'e benzettiği kareyi paylaşıp herkesi güldürdü.



Derici ile sevgilisinin pozuna merkezi 'de olan alışveriş sitesi Aliexpress'i yazan takipçi ikiliye 'Çakma Bella ile The Weeknd' diye takıldı.

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