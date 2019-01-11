Geçtiğimiz günlerde dansçısı Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici'den önceki gün esprili paylaşım geldi. Şu sıralar Doğu Ekspresi ile çıktıkları Kars yolcuğunda keyifli anlar yaşayan ikiliden Derici, takipçilerinin kendilerini ABD'li süper model Bella Hadid ile şarkıcı sevgilisi The Weeknd'e benzettiği kareyi paylaşıp herkesi güldürdü.
Derici ile sevgilisinin pozuna merkezi Çin'de olan alışveriş sitesi Aliexpress'i yazan takipçi ikiliye 'Çakma Bella ile The Weeknd' diye takıldı.
Derici ile sevgilisinin pozuna merkezi Çin'de olan alışveriş sitesi Aliexpress'i yazan takipçi ikiliye 'Çakma Bella ile The Weeknd' diye takıldı.
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