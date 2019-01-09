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  • 09.01.2019
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Yonca Lodi'nin ü "" müzikseverlerle buluştu

'Fazla Aşk' raflarda
Yonca Lodi'nin altıncı stüdyo albümü "" müzikseverlerle buluştu. Lodi, 10 şarkıdan oluşan ünde birbirinden iddialı sekiz yeni parçanın yanına, geçtiğimiz yıl Enbe Orkestrası'nın 2018 albümünde seslendirdiği "Hepsi Geçecek" ve single olarak yayınladığı "Mühür" adlı şarkıyı da ekledi.

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