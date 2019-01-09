Yonca Lodi'nin altıncı stüdyo albümü "Fazla Aşk" müzikseverlerle buluştu. Lodi, 10 şarkıdan oluşan yeni albümünde birbirinden iddialı sekiz yeni parçanın yanına, geçtiğimiz yıl Enbe Orkestrası'nın 2018 albümünde seslendirdiği "Hepsi Geçecek" ve single olarak yayınladığı "Mühür" adlı şarkıyı da ekledi.
- Saklambaç
- 09.01.2019
- Gazete
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