Minik Kanarya

ABD'nin yoğurt kralı Hamdi Ulukaya, geçtiğimiz günlerde eşi Louise Ulukaya ve minik oğulları Miran'la tatil için Karayipler'e gitti. Ulukaya Ailesi, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Fransız yenge de Fenerbahçe forması giydirdiği 9 aylık oğlunu kumda oynarken böyle fotoğrafladı.
- Saklambaç
- 08.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.