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  • 08.01.2019
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Minik Kanarya

Minik Kanarya
ABD'nin yoğurt kralı Hamdi Ulukaya, geçtiğimiz günlerde eşi Louise Ulukaya ve minik oğulları Miran'la tatil için Karayipler'e gitti. Ulukaya Ailesi, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Fransız yenge de Fenerbahçe forması giydirdiği 9 aylık oğlunu kumda oynarken böyle fotoğrafladı.

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