Ekim 2018'de aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, önceki akşam ilk kez birlikte objektife yakalandı. Enis Arıkan'ın Akaretler'deki doğum gününe giden ikili, gazetecileri görünce panikledi.
Birlikte görüntü vermek istemeyen aşıklar, hızla ayrı ayrı mekanlara girdi. Mola, gazetecilerin "Yeni aşkınız hayırlı olsun" demesi ile utangaç tavırlar sergiledi. Oyuncunun mutluluğu yüzünden okunuyordu.
Enis Arıkan, 36 yaşına bastı.
Doğan SAVAŞ
Birlikte görüntü vermek istemeyen aşıklar, hızla ayrı ayrı mekanlara girdi. Mola, gazetecilerin "Yeni aşkınız hayırlı olsun" demesi ile utangaç tavırlar sergiledi. Oyuncunun mutluluğu yüzünden okunuyordu.
Enis Arıkan, 36 yaşına bastı.
Doğan SAVAŞ
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