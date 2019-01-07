Meryem Uzerli, Hollywoodlu olup çıktı. Geçen yıl Los Angeles'taki bir ajansla anlaşan Uzerli, önceki gün de 76. Altın Küre Ödülleri töreninin partisine katıldı.
Güzel oyuncu, Beverly Hills'teki partide dünyaca ünlü yıldız Jim Carrey ile bir araya geldi. Uzerli, yarışmada aday gösterilen 56 yaşındaki yıldıza şans diledi.
Güzel oyuncu, Beverly Hills'teki partide dünyaca ünlü yıldız Jim Carrey ile bir araya geldi. Uzerli, yarışmada aday gösterilen 56 yaşındaki yıldıza şans diledi.
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