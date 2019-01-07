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  • 07.01.2019
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Meryem Uzerli, ile bir araya geldi

Eski dostum Jim
Meryem Uzerli, Hollywoodlu olup çıktı. Geçen yıl 'taki bir ajansla anlaşan Uzerli, önceki gün de 76. Ödülleri töreninin partisine katıldı.
Güzel oyuncu, 'teki partide dünyaca ünlü yıldız ile bir araya geldi. Uzerli, yarışmada aday gösterilen 56 yaşındaki yıldıza şans diledi.

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