Seren Serengil, eşi tarafından aldatılan bir takipçisine botoks hediye edeceğini duyurunca Deniz Akkaya'nın hışmına uğradı. Akkaya, Serengil'in program için kendisine gönderilen kıyafetleri sahiplendiğini ve parasının da çalışanlardan kesildiğini söyledi.





Bir dönem birlikte program yaptığı eski partnerini demodelik ve cahillikle suçlayan Akkaya için Seren Serengil de şu karşılığı verdi: "Alkol komalarına giren bir ayyaş, bana sataşma hadsizliğinde bulunmuş."



