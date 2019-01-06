Güldüren panik

Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam arkadaşlarıyla Maslak Esnaf'taydı. Mekandan çıktığı bir kız arkadaşının panik yapmasıyla kahkahaya boğulan 20 yaşındaki Zehra'nın saçlarında yaptığı imaj değişikliği de gözden kaçmadı.

