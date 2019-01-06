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  • 06.01.2019
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Güldüren panik

Güldüren panik

, önceki akşam arkadaşlarıyla Maslak Esnaf'taydı. Mekandan çıktığı bir kız arkadaşının panik yapmasıyla kahkahaya boğulan 20 yaşındaki Zehra'nın saçlarında yaptığı imaj değişikliği de gözden kaçmadı.

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