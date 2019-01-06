Güldüren panik

Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam arkadaşlarıyla Maslak Esnaf'taydı. Mekandan çıktığı bir kız arkadaşının panik yapmasıyla kahkahaya boğulan 20 yaşındaki Zehra'nın saçlarında yaptığı imaj değişikliği de gözden kaçmadı.
Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam arkadaşlarıyla Maslak Esnaf'taydı. Mekandan çıktığı bir kız arkadaşının panik yapmasıyla kahkahaya boğulan 20 yaşındaki Zehra'nın saçlarında yaptığı imaj değişikliği de gözden kaçmadı.
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