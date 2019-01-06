Pop müziğin başarılı ismi Deniz Seki, önceki akşam People'da sahne aldı. Son dönemde verdiği kilolarla gençlik hallerine kavuşan Seki, kırmızı elbisesiyle sahneyi yakıp geçti. Seki, 2019 yılıyla ilgili de şöyle konuştu:



"Birçok olumsuz şey yaşamış biri olarak şunu söylerim; umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. 2019 yılının herkese ve ülkemize huzur ile mutluluk dolu günler getireceğinden eminim. Siz de buna inanın."

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