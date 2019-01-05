Hollywood yıldızlarının profesyonel aşçılardan yemek dersleri alma modası, Türkiye'ye de sıçradı. Son dönemin en popüler şeflerinden Hazer Amani, sosyete ve magazin dünyasında kıyasıya bir rekabet yarattı. İstanbul'un gözde yemek workshop'larında aşçılık eğitimi veren ünlü şefden ders almak isteyenlerden biri de Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu oldu.
YENGE MUTFAKTA
Birçok sosyetik isim gibi Hazer Amani'den aşçılık eğitimi almak isteyen Megastar ile güzel eşi, ünlü şefle irtibata geçti. Pınar Hanım, Tarkan'ın çok sevdiği Osmanlı ve İtalyan mutfağının en gözde lezzetlerini yapmak için Amani'den ders almayı çok istiyor...
YENGE MUTFAKTA
Birçok sosyetik isim gibi Hazer Amani'den aşçılık eğitimi almak isteyen Megastar ile güzel eşi, ünlü şefle irtibata geçti. Pınar Hanım, Tarkan'ın çok sevdiği Osmanlı ve İtalyan mutfağının en gözde lezzetlerini yapmak için Amani'den ders almayı çok istiyor...
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