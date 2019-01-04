Ünlü modelden alkışlık hareket... Yılbaşını Bodrum'da geçiren işadamı Burak Öymen'in eşi Çek model Tereza Maxova, ailesine destek olmak için sirke satan bir gence sipariş verdi. Evine gelen sirkelerin görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaşan Maxova, satıcı için destek istedi.
- Saklambaç
- 04.01.2019
- Gazete
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