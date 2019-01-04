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  • 04.01.2019
  • Gazete

'dan alkışlık hareket

Çek bir destek
Ünlü modelden alkışlık hareket... Yılbaşını 'da geçiren işadamı Burak Öymen'in eşi Çek model Tereza Maxova, ailesine destek olmak için sirke satan bir gence sipariş verdi. Evine gelen sirkelerin görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaşan Maxova, satıcı için destek istedi.

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