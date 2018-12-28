Sosyetik diş hekimi Emek Külür, önceki akşam Mitte Karaköy'de verdiği yılbaşı davetinde dostlarını ağırladı. Diş hekimine gecede ilk eşi Behzat Külür'den olan kızı Yasemin de eşlik etti. 17 yaşındaki kızıyla poz veren Emek Hanım, 2019'un kendisi ve kızı için ayrı bir öneminin olduğunu söyledi. Külür, "Kızım, Haziran 2019'da üniversite sınavına girecek. Yasemin, benim gibi diş hekimliğini tercih edecek" dedi. Emek Hanım'ın bu açıklaması, "Armut dibine düşer" sözünü akıllara getirdi.
- Saklambaç
- 28.12.2018
- Gazete
Emek Külür'ün kızı Yasemin'in de diş hekimi olacak
Önceki akşam Karaköy’deki yeni yıl partisinde dostlarını ağırlayan Emek Külür, 17 yaşındaki kızı Yasemin’in kendi gibi diş hekimi olacağını söyledi.
Sosyetik diş hekimi Emek Külür, önceki akşam Mitte Karaköy'de verdiği yılbaşı davetinde dostlarını ağırladı. Diş hekimine gecede ilk eşi Behzat Külür'den olan kızı Yasemin de eşlik etti. 17 yaşındaki kızıyla poz veren Emek Hanım, 2019'un kendisi ve kızı için ayrı bir öneminin olduğunu söyledi. Külür, "Kızım, Haziran 2019'da üniversite sınavına girecek. Yasemin, benim gibi diş hekimliğini tercih edecek" dedi. Emek Hanım'ın bu açıklaması, "Armut dibine düşer" sözünü akıllara getirdi.
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