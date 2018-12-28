diş hekimiöncekiakşam MitteKaraköy'de verdiğiyılbaşı davetindedostlarını ağırladı.Diş hekiminegecedeolande eşlik etti. 17yaşındaki kızıylapoz veren EmekHanım, 2019'unkendisi ve kızı içinayrı bir önemininolduğunu söyledi.Külür,dedi.Emek Hanım'ın buaçıklaması, "sözünü akıllaragetirdi.