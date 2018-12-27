Üç yıl önce tasarımcılığa soyunan Seçkin Piriler, yeni koleksiyonu için önceki gün objektif karşısına geçti.
Piriler, çekimlerde eski eşi ünlü rockçı Kaan Tangöze gibi böyle elektro gitar çaldı. Seçkin'in bu kareleri, "Eski eşten ilham aldı" dedirtti.
Piriler, çekimlerde eski eşi ünlü rockçı Kaan Tangöze gibi böyle elektro gitar çaldı. Seçkin'in bu kareleri, "Eski eşten ilham aldı" dedirtti.
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