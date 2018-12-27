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  • 27.12.2018
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, 'den ilham aldı!

İlhamı eski eşi
Üç yıl önce tasarımcılığa soyunan , yeni koleksiyonu için önceki gün objektif karşısına geçti.



Piriler, çekimlerde eski eşi ünlü rockçı gibi böyle elektro gitar çaldı. Seçkin'in bu kareleri, "Eski eşten ilham aldı" dedirtti.

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