İstanbul Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı. Törene, kiliseye ziyaret için giden Türk vatandaşlar da katıldı. Ziyaretçiler arasında sanatçı Mazhar Alanson'un tasarımcı eşi Biricik Suden de vardı. Sosyetik tasarımcı, ziyaret sırasında 2 arkadaşıyla konuşmaya başladı. Kilise görevlileri ise adeta çıldırdı. Güvenlik, gürültü yapan sosyetik tasarımcı ve 2 arkadaşını kiliseden attı. Kapı dışarı edilen Suden ve arkadaşları şaştı kaldı.
Yaşadıklarına gülen Biricik Suden, kapıda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından, "Kiliseden kovulanlar" notuyla paylaştı.
Yaşadıklarına gülen Biricik Suden, kapıda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından, "Kiliseden kovulanlar" notuyla paylaştı.
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