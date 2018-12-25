Hadise Açıkgöz, soyadının hakkını yine verdi. Ünlü şarkıcı, 8 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserini ayağındaki sakatlığını gerekçe göstererek iptal etti. Ancak popçu, Temmuz'da ayağının çatlamasından birkaç gün sonra Almanya konserine atelle çıkmıştı. Daha önce de Bostancı konserini son anda iptal eden seksi popçuya, "Yoksa biletler satılmadı mı?" tepkisi gelmişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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