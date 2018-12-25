soyadının hakkını yine verdi. Ünlü şarkıcı,vereceği konserini ayağındaki sakatlığını gerekçe göstererek iptal etti. Ancak popçu,ayağının çatlamasından birkaç gün sonra Almanya konserine atelle çıkmıştı. Daha önce de Bostancı konserini son anda iptal eden seksi popçuya,tepkisi gelmişti.